Рапопорт: «Зениту» такая «американская» помощь не нужна — теперь против него вся страна

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что арбитр Евгений Кукуляк, не назначив пенальти в ворота сине-бело-голубых в кубковом матче с «Динамо», сделал только хуже санкт-петербургской коамнде.

«Это был очевидный пенальти. Сейчас такие судейские ошибки, что просто диву даешься, — говорит Рапопорт. — У судьи хорошая позиция была, он и без ВАР мог такой пенальти поставить. А уж с ВАР уму непостижимо, как он фол не разглядел. «Зениту» это не надо, главное дело. Мы просто восстанавливаем против себя всю футбольную страну. Это не есть хорошо.

Нам такая помощь «американская» не нужна. Ну, если есть пенальти и человек его не ставит, это как? Я, только когда этот момент прошел, ждал повтора по ТВ. Там же еще долго играли потом. Для меня было непостижимо, почему пенальти не назначен. Таких моментов много в играх возникает. И не то чтобы «Зенит» работает с арбитрами или что-то такое, нет. Просто напуганные судьи. Это надо умудриться, столько времени смотреть повтор и не назначить пенальти.

Это могло произойти только в том случае, если бы позиция судьи не позволяла увидеть момент. А так это пенальти. Тюкавин сделал то, что требуется от форварда: сыграл на опережении, этому в школах учат. Клаудиньо не успел к эпизоду, совершил фол по неосторожности, ему надо было притормозить. Форвард «Динамо» заработал пенальти, судья его не поставил. Но «Зениту» это не помогло — скорее, наоборот", — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».