Нагельсман раскритиковал издание Bild за публикацию тактических заметок «Баварии»

Главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана разочаровала утечка тактических заметок команды.
«Я раздражён. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела.
Кроты – это охраняемый вид, поэтому их поиск очень, очень сложен. Когда едете по баварской сельской местности, можно заменить 80 тысяч кротовых нор – и их запрещено убирать.
Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать. Я часто спрашиваю себя: какая цель этого поступка? На что надеется человек, сделавший это? Мотив мне не ясен. Это не из-за денег.
Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против «Бохума». Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать через эти заметки. Я не беспокоюсь по этому поводу», – приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в своём «твиттере».
Ранее издание Bild опубликовало кадры из тактического плана на игру с «Бохумом» (3:0) 11 февраля.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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