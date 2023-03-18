Goal: фанаты «ПСЖ» не будут проводить акцию против Месси

Фанаты «ПСЖ» не собираются освистывать нападающего команды Лионеля Месси.

Как сообщает Goal, болельщики парижан не будут проводить акцию против аргентинца в ближайшем матче с «Ренном» из-за его игры и ситуации с контрактом.

Также сообщается, что «ПСЖ» наладил отношения со своими фанатами.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. За два сезона с аргентинцем в составе парижане ни разу не смогли пройти в плей-офф Лиги чемпионов дальше 1/8 финала. В текущем сезоне французский гранд на данной стадии встретился с мюнхенской «Баварией», проиграв немецкому коллективу в обоих матчах. Месси не отметился в играх с мюнхенцами ни одним результативным действием.

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