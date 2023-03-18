Главный тренер сборной Португалии Мартинес раскрыл причины вызова Роналду в команду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал вызов нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в национальную команду.

«Роналду – очень целеустремлённый игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды.

Я не смотрю на возраст», – приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

38-летний португалец попал в состав из 26 футболистов, которые будут готовиться к играм отбора Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом.

Последним матчем Роналду в составе сборной Португалии был четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Марокко (0:1). После своего назначения Мартинес заявлял о готовности вызвать нападающего в национальную команду.

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