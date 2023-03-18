Главный тренер сборной Португалии Мартинес раскрыл причины вызова Роналду в команду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал вызов нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в национальную команду.
«Роналду – очень целеустремлённый игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды.
Я не смотрю на возраст», – приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
38-летний португалец попал в состав из 26 футболистов, которые будут готовиться к играм отбора Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом.
Последним матчем Роналду в составе сборной Португалии был четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Марокко (0:1). После своего назначения Мартинес заявлял о готовности вызвать нападающего в национальную команду.
Роналду после поражения пнул бутылку под крики «Месси!»
- 18 марта 2023
-
03:51
-
03:21
-
03:10
-
02:58
-
02:50
-
02:47
-
02:44
-
02:18
-
01:56
-
01:52
-
01:47
-
00:53
-
00:47
-
00:23
-
00:08
-
00:02
- 17 марта 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:39
-
23:22
-
23:16
-
23:07
-
22:58
-
22:55
-
22:48
-
22:41
-
22:30
-
22:20
-
22:15
-
22:05
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:30
-
21:30