Юрий Семин: Головин и Миранчук — хорошая подмога для сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о высказался о вызове в сборную России полузащитников Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Торино»).
«Миранчук и Головин? Хорошая подмога для сборной России. Если Карпин их вызвал, значит, они ему нужны», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
27-летний Миранчук и 26-летний Головин вызваны в сборную России впервые с ноября 2021 года. В том же месяце национальная команда провела свой последний официальный матч с Хорватией (0:1) в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. В марте команде Валерия Карпина предстоит провести два товарищеских матча — с Ираном и Ираком.
27-летний Миранчук дебютировал в сборной России в июне 2015 года. С тех пор в 41 матче на его счету шесть голов и пять результативных передач. В последний раз Алексей выходил на поле в футболке национальной команды в ноябре 2021 года с Кипром (6:0), а затем остался на скамейке запасных в игре с Хорватией (0:1).
26-летний Головин также дебютировал за сборную в июне 2015 года при Фабио Капелло. В 45 матчах у него пять голов и 13 результативных передач.
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