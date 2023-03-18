Член ЭСК: решение по эпизоду с участием Клаудиньо и Тюкавина было принято единогласно

Член ЭСК Александр Гвардис рассказал, как принималось решение в комиссии по скандальному эпизоду в кубковом матче «Зенита» и «Динамо».

«Почему Кукуляк не дал пенальти, я ответить не могу, надо спросить у самого Жени, как он это воспринимал, видел. Но у нас никаких разногласий по этому моменту не было. На последних сборах Департамент судейства и инспектирования показал примерно пять таких же эпизодов. И уже по последним играм Кубка России и чемпионата были дебрифинги, в ходе которых Николай Иванов еще три таких момента показывал и говорил, что в таких случаях обязательно нужно наказывать игрока, не успевшего к мячу и попавшего по ноге соперника. Момент скоротечный, но был фол по неосторожности.

Голосование было единогласным, сомнений никаких не возникло. В большей степени, как и вы, задавались вопросом, почему он не поставил пенальти, ведь много моментов таких просмотрели и на сборах, и здесь. Пытались разобраться в корне ошибки, но это наши внутренние дела.

Слушали ли переговоры с ВАР? Нет, для нас момент открытый, и кто что говорил, для нас неважно», — приводит слова Гвардиса «РБ Спорт».

Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине в матче Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:1). Московский клуб оказался сильнее в серии послематчевых пенальти.