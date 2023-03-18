Воспитанник «Локо»: в клуб заходили немцы — я понимал, что шансов точно не будет

Защитник «Уфы» Александр Мухин прокомментировал уход из московского «Локомотива».
«Когда понял, что надо уходить? Стало ясно: не попадаю даже под основу. Давали только новый контракт с «Казанкой»: «Поиграешь тут полгода, и начнём подтягивать в «Локо». И то гарантий не было. Тогда же в «Локомотив» заходили немцы — я понимал, что тут шансов точно не будет. Много пацанов тогда ушло.
Почему не нужен Сильянов? Да наоборот, нужен, мне кажется! Почему-то вот тогда не нравился. А в «Ростове» раскрылся хорошо. У меня нет объяснений той политике «Локомотива». Многих отдавали молодых, потом отовсюду забирают. С Пиняевым ведь так же: тоже был в академии, а теперь за него заплатили 10 миллионов», — приводит слова Мухина Sport24.
Напомним, в 2019–2020 годах Александр выступал за железнодорожников, но в январе 2020 года подписал контракт с «Ростовом».
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