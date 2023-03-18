Орлов — о восьмерых игроках «Спартака» в сборной: ностальгия! Нет сомнений ни в ком

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал вызов в сборную России восьмерых игроков московского «Спартака».

«Ностальгия? Конечно, ностальгия! Я то ещё помню олимпийскую сборную 56-го года. Там костяк состоял из игроков «Спартака». На Кубке Европы 60-го года тоже был «спартаковский» костяк.

Ребята, которых взял Карпин — достойные. Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться. Карпин определяет состав и ясно, что ему надо работать с перспективой. В ближайшие год-два наша сборная вряд ли будет участвовать в каких-то турнирах. Поэтому сейчас надо привлекать молодых ребят», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, в рамках мартовского сбора национальная команда сыграет два товарищеских матча: с Ираном и Ираком.