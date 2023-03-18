Эдуард Мор: в матче «Оренбурга» и «Спартака» будет очень много голов

Бывший полузащитник «Спартака» и множества других российских и постсоветских клубов Эдуард Мор поделился своими мыслями по поводу предстоящего поединку «Спартака» с «Оренбургом». Эксперт отметил отличную форму клуба из города Оренбург в матчах на домашнем поле, поэтому не считает красно-белых однозначными фаворитами.

«Я думаю, это будет очень интересная игра, по моему прогнозу, в матче будет забито больше 3,5 голов. Потому что «Оренбург» довольно ярко и хорошо выступает дома, проиграв только один раз. И вообще они бескомпромиссные, всегда «или пан или пропал» — выиграли или проиграли, почти без ничьих. Еще и этим они интересны. Ну а «Спартак» всегда играет агрессивно, много атакует. Но не считаю, что красно-белые однозначные фавориты, но голов, повторюсь, жду очень много.

Спартак много пропускает с возобновления сезона? Да, должна быть стабильность в линии обороны. В любых успешных сериях можно отметить постоянные сочетания исполнителей в обороне и в полузащите — это закономерность. Когда у «Спартака» всё «устаканится», выздоровеет Чернов, Джикия будет играть, Денисов с Хлусевичем на постоянной основе, тогда будет больше понимания. Сейчас в защите у «Спартака» много индивидуальных ошибок, которых и надо постараться избежать в матче с «Оренбургом». К тому же, пропущенные красно-белыми голы очень похожи: это или команда пытается выйти через короткий и средний пас из обороны, перехват соперника, не успевают перестроиться — наказывают. Или через зону левого защитника – не успевают сделать «вне игры», оттуда прострел и завершение. Это два варианта, которыми пользуются соперники «Спартака», — приводит слова Мора РБ Спорт.

Матч «Спартака» и «Оренбурга» пройдёт сегодня, 18 марта, в 12:00 по мск.