Жозе Моуринью: «Лацио» не будет играть в третьесортном еврокубке? Вот это позор

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на вылет римского «Лацио» из Лиги конференций.
«Лацио» не будет играть в третьесортном еврокубке? Вот это позор… Теперь УЕФА придётся тратить средства на транспортировку трофея, который мог бы остаться в Риме. Теперь, возможно, титул отправится во Флоренцию», — приводит слова Моуринью IFTV.
Напомним, «Лацио» на выезде уступил «АЗ Алкмар» (1:2) и по сумме двух матчей вылетел из Лиги конференций. (2:4). Первым и пока что единственным победителем Лиги конференции является «Рома» Жозе Моуринью. Римский клуб в финале прошлогоднего турнира обыграл «Фейеноорд» с минимальным счётом 1:0.
Завтра,19 марта, «Рома» и «Лацио» проведут римское дерби в рамках 27-го тура Серии А.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
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