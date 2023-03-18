Александр Петраков: Мхитарян отказался возвращаться в сборную Армении

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков рассказал, что пытался вернуть в сборную полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна.
«С самого первого дня своего прибытия в Армению я пытался лично связаться с Генрихом Мхитаряном. Сначала не получалось, потом я заинтересовался им у его бывших одноклубников по «Шахётру», Пятова, Степаненко.
Из разных источников мне сообщили, что Генрих не хочет и будет придерживаться своего решения. Я попросил своего помощника Романа Березовского связаться с ним и понять его позицию, но Мхитарян также сказал Березовскому, что он уже принял решение.
Я был готов поехать в Милан и поговорить с ним, но он отказался. Решение Мхитаряна следует уважать. Он исключительный футболист», — приводит слова Петракова Radar Armenia.
В текущем сезоне Серии А на счету Мхитаряна 3 гола и один ассист в 23 матчах.
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