«У меня есть опасения в каждой игре «Спартака». Кавазашвили — о матче с «Оренбургом»

Легендарный советский вратарь Анзор Кавазашвили поделился своими чувствами по поводу предстоящего матча «Спартака» с «Оренбургом». Бывший главный тренер юношеской сборной РСФСР отметил, что у красно-белых есть возможность нагнать «Зенит» в таблице в борьбе за чемпионство.

«Я хочу, чтобы «Спартак» побеждал всегда — и в матче с «Оренбургом» тоже. Догнать «Зенит» возможно, несмотря на разницу в очках.

У меня есть опасения в каждой игре «Спартака» — всё же футбол нельзя предсказать. Я переживаю за пропущенные голы в каждом матче», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч «Спартака» и «Оренбурга» состоится сегодня, 18 марта, в 12:00 по мск.

Московский клуб занимает второе место в нынешнем розыгрыше РПЛ, отставая от «Зенита» на восемь очков.