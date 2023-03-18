«У меня есть опасения в каждой игре «Спартака». Кавазашвили — о матче с «Оренбургом»

Легендарный советский вратарь Анзор Кавазашвили поделился своими чувствами по поводу предстоящего матча «Спартака» с «Оренбургом». Бывший главный тренер юношеской сборной РСФСР отметил, что у красно-белых есть возможность нагнать «Зенит» в таблице в борьбе за чемпионство.
«Я хочу, чтобы «Спартак» побеждал всегда — и в матче с «Оренбургом» тоже. Догнать «Зенит» возможно, несмотря на разницу в очках.
У меня есть опасения в каждой игре «Спартака» — всё же футбол нельзя предсказать. Я переживаю за пропущенные голы в каждом матче», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч «Спартака» и «Оренбурга» состоится сегодня, 18 марта, в 12:00 по мск.
Московский клуб занимает второе место в нынешнем розыгрыше РПЛ, отставая от «Зенита» на восемь очков.
- 18 марта 2023
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