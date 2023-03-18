Юрий Вернидуб: за выход в ЛЧ владелец «Шерифа» «насапал» столько, что даже не рассчитывал

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о бонусах от владельца тираспольского «Шерифа» за выход с клубом в групповой этап Лиги чемпионов.
«Выходим на «Црвену Звезду». Президент «Шерифа» говорит мне: «Ну всё, хоть в Лигу конференций попадём». Ну, мы прошли «Црвену Звезду» — там 1:1, а дома 1:0. А потом, когда «Динамо» Загреб победили дома 3:0 и там сыграли 0:0… Ну, он действительно, очень хорошие бонусы дал для команды и всех.
Могу сказать честно и искренне: у меня не было прописано бонусов за выход в ЛЧ, но он столько «насыпал», что я даже не рассчитывал на такие бонусы», — сказал Вернидуб в эфире YouTube канала Брутальний Футбол.
Напомним, Вернидуб работал с «Шерифом» с 2020 по 2022 годы.
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