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Ван Нистелрой: дважды тёр глаза, когда увидел счёт матча «Шахтер» — «Фейеноорд»

Ван Нистелрой: дважды тёр глаза, когда увидел счёт матча «Шахтер» — «Фейеноорд»
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Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой прокомментировал результат матча между «Шахтёром» и «Фейеноордом» (1:7) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мне удалось увидеть только результат, потому что мы готовились к игре с «Витессом». К счастью, сейчас можно просматривать матчи, обязательно это сделаю.

То, что сделали «Фейеноорд» и АЗ, ошеломляет, особенно что касается 7:1. Если команда может сделать подобное на этой стадии Лиги Европы, это действительно впечатляет. Пришлось дважды тереть глаза, когда я увидел этот счет», — приводит слова ван Нистелроя vi.nl.

Напомним, по сумме двух матчей (8:2) «Фейеноорд» одержал победу в противостоянии с «Шахтёром» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

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