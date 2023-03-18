«Оренбург» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00 мск

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Спартак» дома разгромил «Оренбург» со счётом 4:1. В составе красно-белых отличились Кристофер Мартинс Перейра, Александр Соболев и Квинси Промес (дважды). Гости ответили голом Ивана Башича.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 19 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.
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