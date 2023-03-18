Шалимов высказался о ситуации с жёлтыми карточками Баринова в Кубке России

Бывший главный тренер нескольких российских клубов Игорь Шалимов высказался о ситуации с полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым, который оказался заявлен на матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 пен.), имея две жёлтых карточки.

«За этим в командах, где работал, следили внимательно. Где-то начальник команды, а в «Ахмате» — пресс-атташе. Я всегда знал, у кого спросить — ни разу не было, чтобы спросил — а в ответ тишина. Тут, возможно, проблема в новой схеме розыгрыша Кубка», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Баринов не имел права выходить на поле в матче с «Акроном», но вывел «Локомотив» на поле с капитанской повязкой. Железнодорожникам могло грозить техническое поражение 0:3.