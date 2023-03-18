Андрей Чернышов: для «Спартака» матч с «Оренбургом» — игра жизни

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Оренбургом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 18 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Оренбург» здорово играет дома, а недавно обыграл на выезде непростого соперника — «Сочи» со счётом 4:0. Бердыев славится тем, что ставит хорошо игру в обороне — и вдруг его команда проиграла с таким счётом. У футболистов «Оренбурга» теперь больше уверенности, что они могут обыграть любого соперника, тем более дома.
«Спартак» не очень удачно начал вторую часть сезона, хотя все надеялись, что красно-белые сразу начнут бороться с «Зенитом». Если «Спартак» потеряет очки в этом туре, а петербуржцы победят, то можно будет говорить, что красно-белые в этом году проиграли борьбу за чемпионство. Поэтому, на сегодняшний день для «Спартака» матч с «Оренбургом» — игра жизни. Им надо побеждать, чтобы оставаться в гонке за золотые медали. Матч будет очень тяжёлым, и спрогнозировать результат очень сложно. Я бы поставил на результативную ничью», — приводит слова Чернышова Metaratings.
- 18 марта 2023
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