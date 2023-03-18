Александр Хаджи: «Спартак» победит «Оренбург», если не случится катастрофы с судейством

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем матче красно-белых с «Оренбургом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 18 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«После последних матчей в «Спартаке» сделали выводы — сейчас в команде хорошая атмосфера. Приходили ветераны: разговаривали с игроками, объясняли, что не надо обращать внимания на судейство. Николай Петрович Старостин говорил: «Забивайте больше — и будете побеждать».

Но мне не очень понятна ротация в чемпионате и Кубке России. Даёте возможность играть молодым — не обращайте внимания на результат. А если хотите побеждать, значит, должны выходить сильнейшие. Должна присутствовать стабильность: игрок основы на то и игрок основы, чтобы выходить и делать результат. А молодёжь должна поднимать качество своей игры, чтобы конкурировать с основными ребятами — не надо давать им играть просто так.

Если не случится катастрофы с судейством, «Спартак» победит «Оренбург». По игре москвичи сильнее. Конечно, может сыграть психологический фактор: когда у тебя на ровном месте отбирают три очка, можно перегореть. Мол, зачем нам упираться, если у нас всё равно отнимут очки, и «Зенит» уже не догонишь. Уже разобрали, что гол Соболева надо было засчитывать — в таком случае «Спартак» не потерял бы два очка. Ведь как говорят: «Хорош тот судья, которого во время матча не видно», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.