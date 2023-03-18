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«Один Мальдини выигрывал ЛЧ пять раз!» Спаллетти — о встрече с «Миланом» в 1/4 финала

«Один Мальдини выигрывал ЛЧ пять раз!» Спаллетти — о встрече с «Миланом» в 1/4 финала
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о результатах жеребьёвки четвертьфиналов Лиги чемпионов, по итогам которой соперником неаполитанцев стал «Милан». Наставник лидера чемпионата Италии заявил, что предпочёл бы не встречаться с итальянскими командами в еврокубке.

«Я бы предпочёл не встречаться с итальянскими командами. Только некомпетентные люди говорят о том, что нам достался хороший жребий. «Милан» — команда Лиги чемпионов, один только Мальдини выигрывал её пять раз! У «Милана» большой международный опыт, он продолжает неуклонно расти благодаря своему мастерству», — приводит слова Спаллетти журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Победитель пары «Наполи» — «Милан» может сыграть в полуфинале с другой итальянской командой — «Интером», который в четвертьфинале встретится с португальской «Бенфикой».

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Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:

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