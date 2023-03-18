Каррагер: «Ньюкасл» финиширует в АПЛ выше «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер выразил мнение, что «Ньюкасл» имеет больше шансов на попадание в четвёрку сильнейших по итогам сезона Английской Премьер-лиги, чем «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а также имеет шанс включить в эту борьбу «Манчестер Юнайтед».

«Победа «Ньюкасла» над «Ноттингемом» возвращает «Манчестер Юнайтед» в борьбу за место в четвёрке. Я думаю, что в течение долгого времени мы считали, что «МЮ» гарантированно попадёт туда. Но теперь похоже, что они ведут настоящую борьбу за место в топ-4, учитывая, что следующий матч им предстоит сыграть с «Ньюкаслом».

Я не знаю, повлияет ли на «Ньюкасл» перерыв [на матчи сборных], потому что сейчас они в хорошей форме.

Матч с «Манчестер Юнайтед» кажется очень важным, думаю, если они победят, то психологически вернут «МЮ» в гонку за место в четвёрке. Это поймут и соперники.

Что бы я сказал о «Тоттенхэме» и «Ливерпуле»? Я не согласен с Гари Невиллом, который считает, что они финишируют выше «Ньюкасла». Похоже, что в обоих клубах есть поводы для беспокойства. Они не стабильны, порой они показывают игру и результаты, в которые сложно поверить. Я не думаю, что мы видим подобное с «Ньюкаслом». Когда я смотрю на них, и они не побеждают, это по-прежнему хорошая игра. В матче с «Ман Сити» они упустили свои шансы», — приводит слова Каррагера Sky Sports.