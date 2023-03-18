Юрий Сёмин: футболисты «Спартака» играют с горящими глазами, команда окрылённая

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от игры московского «Спартака» во второй части сезона-2022/2023.
«В игре «Спартака» виден запал. Футболисты на поле действуют энергично, играют с горящими глазами. Их результаты — заслуга тренерского штаба в том числе. Команда окрылённая», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Сегодня, 18 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встретится с «Оренбургом». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало матча — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков. Лидером является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 18 марта 2023
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