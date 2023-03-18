Пиоли: «Наполи» силён в Серии A, но Лига чемпионов — это другое, а «Милан» — это «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о результатах жеребьёвки четвертьфиналов Лиги чемпионов, по итогам которой соперником «россонери» стал «Наполи». Наставник миланцев заявил, что команда ставит перед собой цель одержать победу в турнире.

«Мы в четвертьфинале. Мы — «Милан», и мы хотим продолжать. «Наполи» силён, в чемпионате дела у них идут лучше, чем у нас, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов, а «Милан» — это «Милан».

Спаллетти? Не думаю, что он отправит мне сообщение (смеётся). У меня с ним прекрасные отношения, я считаю его отличным тренером. Между Серией A и Лигой чемпионов есть большая разница, но сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате. Лига чемпионов — это цель, и мы должны думать, что пройдём этот путь до конца. Почему нужно думать, что у нас не получится?» — приводит слова Пиоли Football Italia.

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