Чернышов: в данный момент «Спартак» можно назвать базовым клубом для сборной

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал тот факт, что красно-белые получили наибольшее представительство в составе национальной команды России на мартовский сбор. Наставник сборной России Валерий Карпин пригласил в состав восемь футболистов «Спартака».

«Спартаковская академия всегда славилась своими воспитанниками и в советское, и в российское время. Было время, когда к красно-белым приезжало очень много легионеров. Но потом построили стадион и академию привели в порядок, тут надо сказать спасибо Леониду Федуну. Он взялся за футбольную школу, пригласил хороших специалистов и сейчас мы видим результат. Также в других клубах много воспитанников «Спартака» играет. Поэтому неудивительно, что столько спартаковцев в сборной.

Я знаю Карпина, который в сборную всегда вызывает достойнейших, независимо от клубных пристрастий. Сейчас все, кто заслужил вызов в сборную, получили его. Ситуацию с Дзюбой оставим за скобками, там другая история. Многие клубы взялись за свои академии: «Динамо», ЦСКА, а «Краснодар» уже давно делает ставку на свою футбольную школу. Приятно, что наши футбольные руководители обращают внимание на академии, это только во благо российского футбола.

В данный момент «Спартак» можно назвать базовым клубом для сборной, но нельзя на этом зацикливаться. В советское время в национальную команду в основном вызывались футболисты «Динамо» Киев, та команда тогда боролась за самые высокие места. Если еще в ближайшие четыре-пять игр сборной будут вызваться спартаковцы в таком большом количестве, то можно сказать, что у нас появился базовый клуб национальной команды. Давайте пождём три-четыре сбора и потом сделаем выводы. Может, сейчас Карпин разочаруется в каких-то футболистах. Потому что одно дело играть за клуб, а другое – за сборную», – приводит слова Чернышова Metaratings.