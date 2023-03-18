Туфрин: в 90-е судьи «убивали» грамотно. Некоторые арбитры сейчас работают инспекторами

Экс-президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказал мнение о российском судействе в 1990-е годы и сравнил с современным.

«Всегда, сколько я себя помню, судейство в России было предвзятое. Посмотрите, кто раньше был наверху турнирной таблицы? Клубы, которые располагали большими средствами. «Зенит» соперничал в Первой лиге с «Ладой» из Тольятти. Там автозавод, большие деньги, возможности. Они, как принято сейчас говорить, работали с судьями, поэтому добивались результата. У московского «Асмарала» был хозяин Аль-Халиди, богатый человек. А судьи — те же люди. В те тяжелые времена они ничем не чурались.

Но меня удивляет, что некоторые арбитры из той эпохи сейчас работают инспекторами в нашем футболе. Все же знали, какая система была выстроена, кто как зарабатывал. Мне однажды, помню, в Российском футбольном союзе сказали: «Через полчаса после окончания тура мы можем сказать, какой судья сколько получил». Представляете? Это был кошмар. «Зенит», правда, этим не занимался, потому что у нас не было денег.

Тогда судьи были очень квалифицированные. Когда они «убивали», делали это так грамотно, что не подкопаться. Попытки вывести арбитров на чистую воду, даже если такие предпринимались, ничем не заканчивались. Ничего нельзя было доказать. Они все делали профессионально.

Почему сейчас все обсуждают судейство? Мне кажется, это некое отвлечение от футбола. Я не говорю про последнюю игру «Зенита». Понятно, что у судьи была боязнь перед клубом, не поставил пенальти. Но почему-то никто не пишет о том, как ошибались игроки «Зенита». Игрокам, получается, ошибиться можно, судьям — нет. Если мы будем их постоянно тюкать, они вообще не захотят больше судить, скажут: «Найдите других судей», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».