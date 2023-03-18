Сын Диего Марадоны оценил идею отдать 10-й номер в «Наполи» Хвиче Кварацхелии

Диего Марадона-младший, сын легендарного нападающего сборной Аргентины и итальянского «Наполи» Диего Марадоны, высказался об идее передать 10-й номер его отца грузинского форварду неаполитанцев Хвиче Кварацхелии.
«10-й номер для Кварацхелии? Повторяю то, что я говорил об Инсинье. Тогда я надеялся, что десятка достанется ему, теперь я хочу, чтобы её когда-нибудь получил нынешний 77-й номер. Квара — большой игрок, он очень силён, но десятка ко многому обязывает», — приводит слова Марадоны Corriere dello Sport.
Кварацхелия сыграл за «Наполи» 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 13 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Болельщики неаполитанцев прозвали грузинского нападающего Кварадоной.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»
- 18 марта 2023
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