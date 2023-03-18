Уолкеру не будет предъявлено уголовное обвинение в непристойном поведении

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер избежит уголовного преследования за непристойное поведение. В начале марта футболист в пьяном виде снимал штаны в баре и приставал к девушкам.
Представители полиции подтвердили, что допрос Уолкера был проведён во внесудебном порядке. Это означает, что ему не будет предъявлено уголовное обвинение, и дело теперь закрыто, сообщает Sky Sports.
Полиция завершила расследование, в том числе провела беседы с непосредственными участниками. Уолкер добровольно явился в участок, и его дело было прекращено.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги 32-летний защитник провёл 17 матчей в составе «Манчестер Сити».
Накануне Уолкер получил вызов в сборную Англии на матчи отборочного турнира Евро-2024 с командами Италии и Украины.
- 18 марта 2023
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