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Уолкеру не будет предъявлено уголовное обвинение в непристойном поведении

Уолкеру не будет предъявлено уголовное обвинение в непристойном поведении
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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер избежит уголовного преследования за непристойное поведение. В начале марта футболист в пьяном виде снимал штаны в баре и приставал к девушкам.

Представители полиции подтвердили, что допрос Уолкера был проведён во внесудебном порядке. Это означает, что ему не будет предъявлено уголовное обвинение, и дело теперь закрыто, сообщает Sky Sports.

Полиция завершила расследование, в том числе провела беседы с непосредственными участниками. Уолкер добровольно явился в участок, и его дело было прекращено.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 32-летний защитник провёл 17 матчей в составе «Манчестер Сити».

Накануне Уолкер получил вызов в сборную Англии на матчи отборочного турнира Евро-2024 с командами Италии и Украины.

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