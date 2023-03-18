В «Спартаке» высказались о вызове восьми игроков клуба в сборную России
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал попадание восьми игроков клуба в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
«На вызов игроков в сборную отреагировали позитивно. Радостно, что игроки «Спартака» широко представлены в сборной России. Для ребят это честь и ответственность», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В рамках мартовского сбора команде Валерия Карпина предстоят матчи с Ираном (23 марта) в Тегеране и с Ираком (26 марта) в Санкт-Петербурге.
«Спартак» в текущем сезоне Российской Премьер-лиги занимает второе место, набрав 40 очков в 19 матчах. Возглавляющий таблицу «Зенит» опережает московский клуб на восьми очков.
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