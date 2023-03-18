В «Спартаке» рассказали, кто был инициатором встречи с руководством судейского корпуса

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал встречу тренерского штаба красно-белых с представителями судей.
«Мы говорили, что есть диалог с судьями. Детали этого диалога — внутреннее дело. Вполне нормальная история. Да, встреча состоялась, секретов из этого не делаем. Нормальный и рабочий диалог. Что на ней было — пусть это останется внутри. Касательно результатов встречи — их оценят болельщики и экспертное сообщество. Кто был инициатором встречи? Это двустороннее движение», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с представителями судей. Со стороны «Спартака» в ней принимали участие главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны судейского корпуса — Павел Каманцев и Виталий Мешков.
- 18 марта 2023
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