В «Спартаке» отреагировали на публикацию Бальде с эмодзи «клоун» и «цирк»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал публикацию нападающего красно-белых Кейта Бальде в социальной сети. Напомним, Бальде опубликовал три эмодзи: говорящая голова, цирк и клоун. Позже футболист удалил неоднозначный пост из своего аккаунта.
«Агент Бальде всё правильно сказал. Пост с эмодзи «клоуна» был посвящён шумихе в итальянских СМИ, которые бурно обсуждают личную жизнь игрока. К «Спартаку» это не имеет никакого отношения.
В какой форме Бальде? Об этом лучше спросить у главного тренера. Кейта здесь, с командой, тренируется. Настроение у него хорошее и боевое», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл четыре матча.
- 18 марта 2023
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