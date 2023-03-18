В «Спартаке» отреагировали на публикацию Бальде с эмодзи «клоун» и «цирк»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал публикацию нападающего красно-белых Кейта Бальде в социальной сети. Напомним, Бальде опубликовал три эмодзи: говорящая голова, цирк и клоун. Позже футболист удалил неоднозначный пост из своего аккаунта.

«Агент Бальде всё правильно сказал. Пост с эмодзи «клоуна» был посвящён шумихе в итальянских СМИ, которые бурно обсуждают личную жизнь игрока. К «Спартаку» это не имеет никакого отношения.

В какой форме Бальде? Об этом лучше спросить у главного тренера. Кейта здесь, с командой, тренируется. Настроение у него хорошее и боевое», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл четыре матча.