Александр Мостовой: футбол везде одинаковый, я поиграл в четырёх странах

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о европейских чемпионатах, в которых ему удалось поиграть.

«Футбол везде одинаковый, я поиграл в четырёх странах: России, Португалии, Франции и Испании. Если ты умеешь играть в футбол, то адаптируешься в любом чемпионате. Это из области дилетантизма, когда говорят, что «там» другой футбол. Я вот что-то не увидел, чтобы он был другим! Ты бьёшь, обыгрываешь и забиваешь, а если не умеешь, то падаешь на «жопу» и мячи выбиваешь, хотя и это уметь надо.

Многие считают английский чемпионат сильнейшим из-за интенсивности, но я с этим поспорил бы. Разве испанский хуже? Испанцы много лет выигрывали всё, что есть в футболе! И не забываем, что в топовых английских командах по десять иностранцев в составе.

Просто там картинка футбольная. Почему нам ещё в Советском Союзе Англия всегда нравилась, потому что приезжаешь туда, а там 50 тысяч, биток на стадионе. Думаешь: «Ёлки-палки!». Как мы тащились. Но в других странах то же самое, но ажиотаж не такой», — приводит слова Мостового Legalbet.