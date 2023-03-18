Доменико Тедеско объяснил, почему не вызвал в сборную Бельгии Акселя Витселя

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил, почему не вызвал на первый сбор национальной команды под своим руководством полузащитника мадридского «Атлетико» Акселя Витселя.
«Он полузащитник. На этой позиции у нас большой выбор игроков. Решение никогда не бывает простым. Причина не в его возрасте, как доказательство, Ян Вертонген будет играть в свои 35 лет. Я ездил к нему в Мадрид несколько недель назад, а вчера позвонил ему, чтобы сообщить о своём решении. Это было очень тяжело. Он провёл много матчей за сборную. Мне бы понадобился как минимум час, чтобы перечислить все матчи, в которых играл важную роль.
Надеюсь, он не завершит карьеру в сборной. Мой выбор действителен только на ближайшие две недели. Дверь не закрывается, мы решили посмотреть в деле нескольких молодых игроков при первом сборе. В июне всё начнётся заново. Его уровень не оспорим, и я надеюсь, что он будет продолжать выступать за сборную», — приводит слова Тедеско RTBF.
- 18 марта 2023
-
13:01
-
13:01
-
12:43
-
12:27
-
12:20
-
12:20
-
12:14
-
12:12
-
12:10
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:34
-
11:33
-
11:20
-
11:20
-
11:15
-
11:08
-
11:07
-
10:53
-
10:51
-
10:39
-
10:36
-
10:34
-
10:30
-
10:24
-
10:18
-
10:15
-
10:15
-
10:02
-
10:00