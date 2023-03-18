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Доменико Тедеско объяснил, почему не вызвал в сборную Бельгии Акселя Витселя

Доменико Тедеско объяснил, почему не вызвал в сборную Бельгии Акселя Витселя
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил, почему не вызвал на первый сбор национальной команды под своим руководством полузащитника мадридского «Атлетико» Акселя Витселя.

«Он полузащитник. На этой позиции у нас большой выбор игроков. Решение никогда не бывает простым. Причина не в его возрасте, как доказательство, Ян Вертонген будет играть в свои 35 лет. Я ездил к нему в Мадрид несколько недель назад, а вчера позвонил ему, чтобы сообщить о своём решении. Это было очень тяжело. Он провёл много матчей за сборную. Мне бы понадобился как минимум час, чтобы перечислить все матчи, в которых играл важную роль.

Надеюсь, он не завершит карьеру в сборной. Мой выбор действителен только на ближайшие две недели. Дверь не закрывается, мы решили посмотреть в деле нескольких молодых игроков при первом сборе. В июне всё начнётся заново. Его уровень не оспорим, и я надеюсь, что он будет продолжать выступать за сборную», — приводит слова Тедеско RTBF.

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