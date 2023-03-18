Родриго: я уважаю решения тренера, но хочу играть в основе

Бразильский нападающий «Реала» Родриго Гоэс назвал любимую позицию на поле и высказался о своей роли в команде.
«Мне больше нравится играть на позиции «десятки», но правда в том, что я могу играть на любой атакующей позиции. Хотя если бы пришлось выбирать, сказал бы, что я атакующий полузащитник.
Стараюсь оставаться спокойным. Я всегда хочу играть и прошу об этом тренера, но он говорит, чтобы я был спокоен. Я уважаю его, потому что у нас много очень хороших игроков, но хочу быть там, на поле. Когда я на поле, то помогаю своей команде. Хочу быть в основе», — приводит слова футболиста clubdeldeportista.com
21-летний Родриго в текущем сезоне провёл за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав семь результативных передач.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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