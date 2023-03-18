«Оренбург» — «Спартак»: Ковалёв открыл счёт на 17-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте в составе «Оренбурга» отличился белорусский полузащитник Юрий Ковалёв. Ассистентом выступил Дмитрий Воробьёв.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Спартак» дома разгромил «Оренбург» со счётом 4:1. В составе красно-белых отличились Кристофер Мартинс Перейра, Александр Соболев и Квинси Промес (дважды). Гости ответили голом Ивана Башича.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).