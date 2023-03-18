«Оренбург» — «Спартак»: Воробьёв забил второй мяч хозяев на 23-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Оренбург» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв забил второй мяч хозяев. Он пяткой замкнул прострел Брайана Мансильи.

Ранее на 17-й минуте счёт открыл белорусский полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалёв. Его ассистентом выступил Воробьёв.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 19 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).