«Урал» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Урал» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 20-го тура Российской Премьер-лиги. Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Все матчи игрового дня в РПЛ – в нашем Live-обзоре:
Стартовые составы команд:
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бегич, Эммерсон, Кулаков, Мишкич, Влут, Бикфалви, Ранджелович, Егорычев, Каштанов.
«Динамо»: Лещук, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Даса, Норманн, Гагнидзе, Захарян, Грулёв, Макаров, Тюкавин.
В первом круге текущего сезона Российской Премьер-лиги «Динамо» на своём поле одержало победу над «Уралом» со счётом 2:1. В составе победителей голами отметились Константин Тюкавин и Денис Макаров. За клуб из Екатеринбурга отличился Эрик Бикфалви.
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