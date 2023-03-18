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«Урал» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Урал» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Закарян, Динамо
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«Урал» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 20-го тура Российской Премьер-лиги. Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Все матчи игрового дня в РПЛ – в нашем Live-обзоре:

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Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бегич, Эммерсон, Кулаков, Мишкич, Влут, Бикфалви, Ранджелович, Егорычев, Каштанов.

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Даса, Норманн, Гагнидзе, Захарян, Грулёв, Макаров, Тюкавин.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 14:15 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

В первом круге текущего сезона Российской Премьер-лиги «Динамо» на своём поле одержало победу над «Уралом» со счётом 2:1. В составе победителей голами отметились Константин Тюкавин и Денис Макаров. За клуб из Екатеринбурга отличился Эрик Бикфалви.

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