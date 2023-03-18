Тер Штеген: будет плохо, если Месси не вернётся в «Барселону»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси, отметив, что все, кто связан с сине-гранатовыми, счастливы слышать, что имя аргентинца ассоциируется с испанским коллективом.

«Вернётся ли Месси? Если он этого не сделает, будет плохо, потому что за годы, проведённые здесь, Месси добился больших успехов, и все счастливы, когда слышат, что его имя ассоциируется с «Барселоной», — приводит слова тер Штегена «твиттер» Som I Serem FCB.

Ранее появилась информация, что возвращение в «Барселону» — приоритет для Месси, контракт которого с «ПСЖ» истекает в июне этого года. Каталонский клуб ищет варианты для подписания аргентинца.

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