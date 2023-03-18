Гвардиола: глядя на Компани как на главного тренера, понимаю, что старею

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём бывшем подопечном Венсане Компани, который сейчас является наставником «Бёрнли». Гвардиола назвал бельгийца одной из величайших легенд, с которыми он работал.
«Венсан Компани — одна из величайших легенд, с которыми я работал. Но я немного беспокоюсь, потому что когда против тебя в качестве главного тренера начинает играть футболист, которого ты тренировал, понимаешь, что стареешь», — приводит слова Гвардиолы «твиттер» Football Daily.
Ранее в похожем комплиментарном стиле о Гвардиоле высказался сам Компани, которого спросили о возможности в будущем тренировать «Манчестер Сити». Бывший бельгийский защитник работает главным тренером «Бёрнли» с лета 2022 года.
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