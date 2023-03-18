Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: глядя на Компани как на главного тренера, понимаю, что старею

Гвардиола: глядя на Компани как на главного тренера, понимаю, что старею
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём бывшем подопечном Венсане Компани, который сейчас является наставником «Бёрнли». Гвардиола назвал бельгийца одной из величайших легенд, с которыми он работал.

«Венсан Компани — одна из величайших легенд, с которыми я работал. Но я немного беспокоюсь, потому что когда против тебя в качестве главного тренера начинает играть футболист, которого ты тренировал, понимаешь, что стареешь», — приводит слова Гвардиолы «твиттер» Football Daily.

Ранее в похожем комплиментарном стиле о Гвардиоле высказался сам Компани, которого спросили о возможности в будущем тренировать «Манчестер Сити». Бывший бельгийский защитник работает главным тренером «Бёрнли» с лета 2022 года.

Новость по теме
Компани: у «Манчестер Сити» всегда должен быть топ-тренер, я не такой. Я внизу рейтинга

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023