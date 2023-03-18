Голкипер «Акрона» Волков: надеюсь, в следующем году сможем выйти в РПЛ

Вратарь тольяттинского «Акрона» Сергей Волков ответил на вопрос о перспективах команды в Фонбет Кубке России и заявил, что в следующем сезоне команда будет бороться за место в Российской Премьер-лиге.

«После «Локомотива» играть с «Динамо» уже не страшно? Да и с «Локомотивом» не было страшно. Это футбол и все люди: две руки, две ноги. Просто кто-то дольше на этом уровне, кто-то только подходит к этому. Страшно не было.

Победная серия пенальти с «Локомотивом» — это самый крутой момент в моей карьере? Не знаю. Было ещё по детству много хороших турниров, «Барселону» возили. Пока, наверное, самый значимый результат для меня.

Представлял ли, что пройдём такой путь с «Акроном»? Павел Анатольевич Морозов изначально ставил максимальные задачи. Он человек амбициозный и супермаксималист, он ставил задачи, мы пытались их выполнить. Я верил, что со временем мы можем прийти к определённым высотам. В этом году «Акрону» тяжело будет залезть наверх, мы смазали начало сезона. На следующий год я надеюсь, что «Акрон» сможет выйти в РПЛ.

Воспринимаю ли матчи кубка как шанс показать себя перед командами РПЛ и пойти на повышение? Лично я – нет. Мы все хотим добиваться результатов, выигрывать. Скажем так: я себя не продаю. Всё придёт, всему своё время», — приводит слова Волкова Metaratings.

В текущем сезоне Первой лиги клуб из Тольятти занимает 13-е место, набрав 26 очков в 22 матчах. В первом этапе 1/2 финала Кубка России (Путь регионов) «Акрон» сыграет с московским «Динамо».