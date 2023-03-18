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«Торино» сообщил о травме Алексея Миранчука

«Торино» сообщил о травме Алексея Миранчука
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Итальянский «Торино» на своём официальном сайте опубликовал информацию о травме российского полузащитника команды Алексея Миранчука. Футболист пропустит матч туринцев с «Наполи» в рамках 27-го тура итальянской Серии A.

«Алексей Миранчук не будет принимать участия в завтрашнем матче с «Наполи». Медицинское обследование выявило у полузащитника травму приводящей мышцы левого бедра. Прогнозируемое время восстановления будет сообщено позднее в зависимости от характера повреждения», — гласит заявление туринского клуба.

Италия - Серия А. 27-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь

Ранее Миранчук был включён в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. В 22 матчах текущего сезона полузащитник забил четыре гола и сделал пять результативных передач за «Торино».

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