«Торино» сообщил о травме Алексея Миранчука

Итальянский «Торино» на своём официальном сайте опубликовал информацию о травме российского полузащитника команды Алексея Миранчука. Футболист пропустит матч туринцев с «Наполи» в рамках 27-го тура итальянской Серии A.

«Алексей Миранчук не будет принимать участия в завтрашнем матче с «Наполи». Медицинское обследование выявило у полузащитника травму приводящей мышцы левого бедра. Прогнозируемое время восстановления будет сообщено позднее в зависимости от характера повреждения», — гласит заявление туринского клуба.

Ранее Миранчук был включён в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. В 22 матчах текущего сезона полузащитник забил четыре гола и сделал пять результативных передач за «Торино».