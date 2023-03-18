Матч «Оренбург» — «Спартак» в 20-м туре РПЛ посетили 4743 зрителя

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Оренбург» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На трибунах стадиона «Газовик» собралось 4743 зрителя.
На 17-й минуте счёт открыл белорусский полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалёв. Ассистентом выступил нападающий Дмитрий Воробьёв. На 23-й минуте Воробьёв забил второй мяч хозяев, пяткой замкнув прострел Брайана Мансильи.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 19 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков.
- 18 марта 2023
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:09
-
14:02
-
13:55
-
13:52
-
13:45
-
13:41
-
13:30
-
13:25
-
13:19
-
13:14
-
13:01
-
13:01
-
12:43
-
12:27
-
12:20
-
12:20
-
12:14
-
12:12
-
12:10
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:34
-
11:33