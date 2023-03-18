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«Спартак» проиграл «Оренбургу» в выездном матче РПЛ

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в выездном матче РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Спартак». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Оренбург» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Ковалёв – 17'   2:0 Воробьёв – 23'

На 17-й минуте матча счёт открыл белорусский полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалёв. Ассистентом выступил нападающий Дмитрий Воробьёв. На 23-й минуте Воробьёв забил второй мяч хозяев, пяткой замкнув прострел Брайана Мансильи с левого фланга — 2:0.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 19 матчей. «Оренбург» поднялся на шестую строчку, заработав 31 очко. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).

Все матчи игрового дня в РПЛ – в нашей трансляции:

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