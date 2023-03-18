Алексей Миранчук с высокой долей вероятности пропустит матчи сборной России из-за травмы

Спортивный директор «Торино» Давид Ваньяти раскрыл приблизительные сроки восстановления российского полузащитника команды Алексея Миранчука после полученной травмы приводящей мышцы левого бедра.

«На восстановление Миранчуку потребуется около десяти дней», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

Таким образом, полузащитник «Торино» с высокой долей вероятности не сможет принять участие в матчах сборной России в марте. Напомним, ранее главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин вызвал Миранчука на матчи с Ираном и Ираком. Футболист не играл за сборную России с ноября 2021 года.

Из-за полученной травмы Миранчук не примет участия в матче итальянской Серии A с «Наполи», который состоится завтра, 19 марта.