Алексей Миранчук с высокой долей вероятности пропустит матчи сборной России из-за травмы
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Спортивный директор «Торино» Давид Ваньяти раскрыл приблизительные сроки восстановления российского полузащитника команды Алексея Миранчука после полученной травмы приводящей мышцы левого бедра.
«На восстановление Миранчуку потребуется около десяти дней», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».
Таким образом, полузащитник «Торино» с высокой долей вероятности не сможет принять участие в матчах сборной России в марте. Напомним, ранее главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин вызвал Миранчука на матчи с Ираном и Ираком. Футболист не играл за сборную России с ноября 2021 года.
Из-за полученной травмы Миранчук не примет участия в матче итальянской Серии A с «Наполи», который состоится завтра, 19 марта.
Новость по теме«Торино» сообщил о травме Алексея Миранчука
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