«Спартак» прервал беспроигрышную серию в РПЛ из десяти матчей

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Спартак». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Оренбург» одержал уверенную победу со счётом 2:0. Таким образом, «Спартак» прервал беспроигрышную серию в РПЛ из десяти матчей.

Предыдущее поражение в чемпионате России команда Гильермо Абаскаля потерпела в матче 9-го тура с «Ростовом» (2:4). Встреча состоялась 11 сентября 2022 года. Далее у «Спартака» была серия из 10 матчей без поражений: 7 побед и 3 ничьи.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 19 матчей. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» (48).

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