«Оренбург» уступает только «Зениту» по очкам, набранным в домашних матчах РПЛ
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«Оренбург» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0), набрав благодаря этому 25 очков в домашних играх. Уральская команда заработала 25 из 30 возможных домашних очков и по этому показателю уступает только санкт-петербургскому «Зениту», в активе которого 27 очков, набранных во встречах, проводимых в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в своём телеграм-канале.
В активе подопечных Марцела Лички после матча со «Спартаком» 31 очко. Уральцы вышли на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, опередив грозненский «Ахмат» и «Краснодар», у которых ещё есть матчи в запасе. От «Спартака» «Оренбург» отстаёт на девять набранных баллов.
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