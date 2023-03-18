«Урал» — «Динамо»: счёт после первого тайма не открыт

Завершился первый тайм матча 20-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются «Урал» и «Динамо». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды не смогли отличиться. Счёт в матче — 0:0.

В первом круге текущего сезона Российской Премьер-лиги «Динамо» на своём поле одержало победу над «Уралом» со счётом 2:1.

«Урал», беспроигрышная серия которого в чемпионате насчитывает девять матчей, занимает 10-е место в таблице РПЛ, набрав 25 очков в 19 турах. Московское «Динамо» с 32 очками после 19 матчей располагается на четвёртой строчке.