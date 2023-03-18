Андреев: не буду раскрывать детали контракта с Личкой, но «Оренбург» себя подстраховал

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.
«Тренер — важнейшая и неотъемлемая часть нашей команды. Очень радует, что Личка остаётся с нами — вселяет оптимизм на будущее. Не буду раскрывать детали нового контракта, но мы себя подстраховали», — сказал Дмитрий Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
45-летний Марцел Личка работает с «Оренбургом» с 2020 года. Ранее чех возглавлял брестское «Динамо». Под руководством чешского тренера «Оренбург» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 31 очко после 20 проведённых матчей. Сегодня, 18 марта, «Оренбург» обыграл «Спартак» со счётом 2:0.
- 18 марта 2023
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