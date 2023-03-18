Осинькин — об отсутствии Писарского в сборной: это выбор тренера

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о том, что нападающий самарского клуба Владимир Писарский не попал в итоговый состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком, а также прокомментировал вызов своего бывшего подопечного Сергея Пиняева, ныне выступающего за «Локомотив».

«Отсутствие Писарского? В первую очередь вопрос нужно адресовать тренеру сборной, это их выбор. Та ситуация, когда рассматривают уровень футболистов и их готовность. Значит, они посчитали, что Тюкавин, Соболев и Комличенко сильнее. Сильные оппоненты, которые находятся в хорошей физической форме. Каждый день надо доказывать место в сборной. Надеюсь, Владимир своими голами подтвердит это к следующим сборам.

Пиняев? Это только вторые сборы для него. Могу сказать, Сергей доказывает своей игрой, что он очень близок по уровню к игрокам сборной. Но надо ещё очень много доказывать. У него тоже опытные конкуренты, и Пиняеву всё время нужно расти и показывать, что он прогрессирует. Начало чемпионата для него сложилось удачно. Уверен, он может сыграть ещё лучше.

Моих воспитанников больше пяти? Мне приятно, что определённое количество ребят прошло в том числе через наши руки. Не может быть, что все воспитанники в сборной только от двух-трёх команд. Это будет говорить о слабости нашей подготовки. У нас есть восемь-десять академий, которые стабильно работают. В целом воспитанники ровно распределяются, и это их выпускники», — приводит слова Осинькина Sport24.