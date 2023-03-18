Хлусевич — о проигрыше «Оренбургу»: наверное, это худший матч «Спартака» в 2023 году

Крайний защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич назвал проигранный матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2) худшим для команды в 2023 году, рассказав, чего красно-белым не хватило, чтобы достичь положительного результата в этой встрече.

«Нам не хватило агрессии и побед в единоборствах. Поле сегодня на нас никак не повлияло. Наоборот, оно было хорошим. У многих команд сейчас поля гораздо хуже, на этот фактор нельзя грешить. Наверное, это худший матч «Спартака» в 2023 году», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

До встречи с «Оренбургом» «Спартак» не проигрывал в РПЛ десять матчей подряд. Команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в чемпионате России, отставая от «Зенита» на восемь очков и сыграв на один матч больше.