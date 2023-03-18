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Защитник «Спартака» Хлусевич: борьба за чемпионство? Не слежу за турнирным положением

Защитник «Спартака» Хлусевич: борьба за чемпионство? Не слежу за турнирным положением
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о борьбе за чемпионство после поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).

«Борьба за чемпионство? Я не слежу за турнирным положением, иду от игры к игре. Хочется побеждать в каждом матче, но иногда случаются такие конфузы», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 20 матчей. «Оренбург» поднялся на шестую строчку, заработав 31 очко. Лидирует санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 48 очков, располагая при этом одной игрой в запасе.

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