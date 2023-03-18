Хлусевич: сборная России — другая картина. Постараюсь переключиться после «Оренбурга»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что постарается переключиться на сборную России после поражения красно-белых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги от «Оренбурга» (0:2).

«Сборная России — совсем другая картина. Постараюсь переключиться после «Оренбурга». Нас ждут два серьёзных матча, в которых хочется получить своё игровое время и победить», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 22-летний Хлусевич попал в окончательную заявку сборной России на мартовский сбор, в рамках которого планируется проведение двух товарищеских матчей — с Ираном в Тегеране 23 марта и с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта. Всего за карьеру защитник провёл две игры за национальную команду.